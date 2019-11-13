К. Марченко: за первой шайбой должна быть вторая, нельзя останавливаться

Форвард петербургского СКА Кирилл Марченко поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (3:1).



«Плотников назвал мой гол лучшим в сезоне? Думаю, он пошутил, много хороших голов было забито. Просто стечение обстоятельств: повезло, отскочило, забросил. Не придаю этому особого значения, хотя очень рад, что получилось. Согласен, гол был нужен – неважно, кто бы его забил. Игра после этого стала полегче, они немного сбавили в темпе и в движении. Нам было проще играть. Повезло, что мне выпало забросить эту шайбу.



Тренеры мне доверяют. Говорят, чтобы я не боялся: выходил и играл в свой хоккей, брал на себя, бросал. Я и стараюсь играть так, как играл всегда.



Сейчас уже есть радость, но на льду не было таких ощущений. Нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. За первой шайбой должна быть вторая. Нужно стараться забивать и приносить пользу команде», — цитирует Марченко официальный сайт СКА.

СКА переиграл «Амур», одержав первую победу в основное время за месяц