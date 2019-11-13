Гулявцев: «Амуру» не хватает мастерства, в отсутствии желания упрекнуть не могу

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с петербургским СКА (1:3).
«Хочу отдать должное ребятам – они пластались, особенно в той самой ситуации «пять на три», держали нас в игре. Держали высокую ноту на протяжении большей части матча. Я часто повторяюсь, но с одним голом, тем более у такой команды, как СКА, выиграть очень тяжело. Мы за весь сезон один раз забросили три шайбы, надо забивать больше. Работаем, но пока именно в этом проблема, она остаётся. Не могу упрекнуть ребят в отсутствии желания, но не хватает нам мастерства. Каждый сейчас должен делать больше, чем он умеет. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, при такой поддержке и настрой другой. Жаль, не смогли их сегодня порадовать», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 13 ноября 2019
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