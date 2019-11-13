Джастин Бибер с котом спародировал тренировку Панарина с собакой

Известный музыкант Джастин Бибер сыграл в хоккей со своим котом. Национальная хоккейная лига выложила видео в своём «твиттере», напомнив, что в таком же стиле со своей собакой в хоккей играл российский нападающий Артемий Панарин, сейчас выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Артемия Панарина.



В июле форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн — он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. Кроме того Панарин установил рекорд по зарплате в НХЛ для российских хоккеистов — так много ещё не зарабатывал никто.