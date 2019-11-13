Джастин Бибер с котом спародировал тренировку Панарина с собакой
Известный музыкант Джастин Бибер сыграл в хоккей со своим котом. Национальная хоккейная лига выложила видео в своём «твиттере», напомнив, что в таком же стиле со своей собакой в хоккей играл российский нападающий Артемий Панарин, сейчас выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс».
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Артемия Панарина.
В июле форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн — он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. Кроме того Панарин установил рекорд по зарплате в НХЛ для российских хоккеистов — так много ещё не зарабатывал никто.
- 13 ноября 2019
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