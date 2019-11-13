«Сент-Луис» вызвал Клима Костина из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Клима Костина, информирует действующий обладатель Кубка Стэнли в своём «твиттере». Напомним, на счету 20-летнего нападающего пока нет матчей в НХЛ.



В нынешнем сезоне Клим Костин провёл за «Сан-Антонио», фарм-клуб «Сент-Луиса», 13 матчей, в которых набрал 8 очков, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.



Ранее генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг прокомментировал игру Костина: «Костин забил гол, когда я был на матче «Сан-Антонио». И в прошлой игре он снова отличился. Он получит шанс в НХЛ. Он прогрессирует. Мы верим в этих молодых парней. АХЛ – это мужская лига, и мы уважаем это».