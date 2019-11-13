Фридман: Ковальчук – не последнее большое имя, которое «Кингз» сажают в запас

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с нападающим Ильёй Ковальчуком, выведенным из состава «Лос-Анджелес Кингз».



«Блэйк вчера с прохладой отнёсся к идее о том, что Ковальчук больше не сыграет за «Лос-Анджелес». Он мне никогда не врал, так что я решил всё рассказать. Как сообщают несколько источников, во вторник утром «Кингз» встретились с Ковальчуком и сказали ему о выводе из состава. Илья ушёл с арены и не принимал участия в утренней раскатке. В голову приходят несколько возможных вариантов для Ковальчука: проработать обмен, покинуть команду, остаться до тех пор, пока ему не выплатят бонус в декабре, а затем уйти, расторгнуть контракт по взаимному согласию (хотя я не представляю, чтобы Ковальчук отказался от денег, только если их предложат где-то ещё) или попытаться остаться в клубе.



Во время разговора с журналистами Блэйк не раз повторил, что Ковальчук находится в запасе. Когда его прямо спросили, сможет ли он сыграть с «Детройтом», он ответил: «Да, он в запасе. Больше я ничего не могу сказать». После матча Маклеллан добавил, что, как и другие игроки, он получит возможность вернуться и что с ним обращаются так же, как с остальными.



«Кингз» уже пытались обменять Ковальчука, они знают рынок. Возможно, это станет легче сделать после выплаты декабрьского бонуса, когда ему останется только выплатить зарплату $ 700 тыс. Возможно, это станет легче сделать летом, когда у него останется последний год по контракту с зарплатой $ 4,25 млн и без бонусов и его захочет взять клуб, которому надо превысить пол зарплат. Кто знает? Из-за того, что он подписал контракт после 35 лет, его зарплата будет учитываться под потолком клуба, владеющего его правами. Даже если он решит играть в России, его контракт всё равно будет учитываться.



«Кингз» подходят к делу серьёзно. Тоффоли оставляли в запасе, теперь Ковальчука. Позже они поставили Тоффоли в первое звено. Они готовят своё новое поколение и требуют высоких стандартов. Он не последний известный игрок, которого сажают в запас», — цитирует Фридмана Sportsnet.

«Больно видеть Ковальчука в такой ситуации, может, его хотят проучить?» Фетисов, Быков, Николишин и Назаров – о выводе Ильи из состава «Лос-Анджелеса».