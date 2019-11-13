Лебрюн: обмен Ковальчука через месяц — лучший вариант, но есть ли рынок?

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн прокомментировал возможный уход нападающего Ильи Ковальчука из «Лос-Анджелес Кингз». Накануне стало известно, что нападающий выведен из основного состава.



«Моё понимание положения: конкретные решения ещё не приняты, сегодня стороны проведут обсуждение текущей ситуации. Поскольку Ковальчуку уже исполнилось 35 лет, его контракт серьёзно ограничивает возможности. Обмен — лучший вариант после 15 декабря, когда Ковальчук получит положенный ему бонус. Но есть ли рынок?» — написал Лебрюн в «Твиттере».



Напомним, Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.