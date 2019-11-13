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Минское «Динамо» выиграло второй матч за два дня, одолев «Витязь»

Минское «Динамо» выиграло второй матч за два дня, одолев «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на домашней площадке обыграло «Витязь», встреча завершилась со счётом 4:3. Для минчан победа стала второй за два дня.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Команда хозяев открыла счёт в середине первого периода, отличился нападающий Артём Демков. Уже через три минуты впереди был «Витязь», в составе которого заброшенные шайбы на свой счёт записали Святослав Гребенщиков и Вилле Лаюнен. В концовке периода удачный бросок удался форварду «Динамо» Райану Спунеру. Второй период лучше провели хозяева: у «Динамо» голы забили Никита Крыскин и оформивший дубль Спунер, у гостей шайбу забросил Александр Сёмин. В третьем периоде «Динамо» удержало преимущество в счёте.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Демков (Крыскин, Костицын) – 09:23' (5x5)   1:1 Гребенщиков (Аалтонен, Йормакка) – 10:25' (5x5)   1:2 Лаюнен (Аалтонен) – 12:12' (5x4)   2:2 Спунер (Энрот, Демков) – 19:45' (4x4)   2:3 Сёмин (Лаюнен) – 28:09' (5x4)   3:3 Крыскин (Пулккинен) – 30:53' (5x5)   4:3 Спунер – 33:37' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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