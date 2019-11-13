Минское «Динамо» выиграло второй матч за два дня, одолев «Витязь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на домашней площадке обыграло «Витязь», встреча завершилась со счётом 4:3. Для минчан победа стала второй за два дня.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Команда хозяев открыла счёт в середине первого периода, отличился нападающий Артём Демков. Уже через три минуты впереди был «Витязь», в составе которого заброшенные шайбы на свой счёт записали Святослав Гребенщиков и Вилле Лаюнен. В концовке периода удачный бросок удался форварду «Динамо» Райану Спунеру. Второй период лучше провели хозяева: у «Динамо» голы забили Никита Крыскин и оформивший дубль Спунер, у гостей шайбу забросил Александр Сёмин. В третьем периоде «Динамо» удержало преимущество в счёте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.