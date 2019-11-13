Гретцки не возглавит Канаду на Кубке Шпенглера. Ещё один кандидат — Мактавиш
Знаменитый в прошлом нападающий Уэйн Гретцки отказался от предложения стать главным тренером сборной Канады на Кубке Шпенглера, который пройдёт в конце декабря в швейцарском Давосе, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. Напомним, последний раз Гретцки, работая главным тренером, в сезоне-2008/09 возглавлял «Финикс Койотс», где был ещё и совладельцем клуба.
Как сообщается, одним из кандидатов на пост главного тренера Канады на Кубке Шпенглера остаётся Крэйг Мактавиш. Недавно специалист покинул «Локомотив».
Кубок Шпенглера — 2019 пройдёт с 26 по 31 декабря. Кроме сборной Канады в турнире примут участие швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», чешский «Оцеларжи Тршинец» и уфимский «Салават Юлаев».
- 13 ноября 2019
-
23:12
-
22:49
-
22:34
-
22:21
-
22:12
-
22:04
-
21:50
-
21:33
-
21:11
-
20:58
-
20:47
-
20:28
-
19:44
-
19:36
-
19:13
-
19:00
-
18:56
-
18:05
-
17:42
-
17:19
-
17:05
-
16:51
-
16:30
-
16:13
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:15
Партнерский контент