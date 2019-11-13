Гретцки не возглавит Канаду на Кубке Шпенглера. Ещё один кандидат — Мактавиш

Знаменитый в прошлом нападающий Уэйн Гретцки отказался от предложения стать главным тренером сборной Канады на Кубке Шпенглера, который пройдёт в конце декабря в швейцарском Давосе, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. Напомним, последний раз Гретцки, работая главным тренером, в сезоне-2008/09 возглавлял «Финикс Койотс», где был ещё и совладельцем клуба.



Как сообщается, одним из кандидатов на пост главного тренера Канады на Кубке Шпенглера остаётся Крэйг Мактавиш. Недавно специалист покинул «Локомотив».



Кубок Шпенглера — 2019 пройдёт с 26 по 31 декабря. Кроме сборной Канады в турнире примут участие швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», чешский «Оцеларжи Тршинец» и уфимский «Салават Юлаев».