Роберто Луонго вернулся в систему «Флориды», он будет советником Тэллона

Экс-голкипер Роберто Луонго вернулся в систему «Флориды Пантерз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джордж Ричардс. Луонго станет советником генерального менеджера команды Дэйла Тэллона.



Напомним, «Флорида» вскоре увековечит 1-й номер Луонго. Церемония состоится 7 марта 2020 года, когда в гости к «пантерам» приедет «Монреаль Канадиенс». Луонго станет первым игроком в истории франшизы, номер которого выведут из обращения.



За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9% бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды» он защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс». Роберто — олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.