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Францоуз выбыл из-за травмы. «Колорадо» потерял второго основного вратаря

Францоуз выбыл из-за травмы. «Колорадо» потерял второго основного вратаря
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз пропустит некоторое время из-за травмы, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Адриан Дэйтер.

Таким образом, «Колорадо» потерял второго основного вратаря, неделей ранее из строя выбыл немецкий голкипер Филипп Грубауэр. В нынешнем сезоне Грубауэр провёл 11 матчей, пропуская 2,80 шайбы и отражая 91,5% бросков.

Это уже четвёртая ключевая потеря «Колорадо Эвеланш» из-за различных травм. Ранее на длительные сроки из строя выбыли два форварда первого звена «лавин» — Микко Рантанен и Габриэль Ландеског. На данный момент швед и финн даже не близки к возвращению на лёд.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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