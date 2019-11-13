Францоуз выбыл из-за травмы. «Колорадо» потерял второго основного вратаря

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз пропустит некоторое время из-за травмы, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Адриан Дэйтер.



Таким образом, «Колорадо» потерял второго основного вратаря, неделей ранее из строя выбыл немецкий голкипер Филипп Грубауэр. В нынешнем сезоне Грубауэр провёл 11 матчей, пропуская 2,80 шайбы и отражая 91,5% бросков.



Это уже четвёртая ключевая потеря «Колорадо Эвеланш» из-за различных травм. Ранее на длительные сроки из строя выбыли два форварда первого звена «лавин» — Микко Рантанен и Габриэль Ландеског. На данный момент швед и финн даже не близки к возвращению на лёд.



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