Главный тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал вывод Ковальчука из состава

Главный тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился мыслями о выводе из состава команды российского нападающего Ильи Ковальчука.



«Иногда игра может быть жестокой. Было много игроков уровня Зала славы, которым приходилось смотреть хоккей со скамейки. Такие решения даются непросто, ведь никто не хочет выводить игрока из состава», — цитирует Маклеллана спортивный журналист Джек Харрис в своём «твиттере».



Напомним, Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

Илья Ковальчук вышел на тренировку с «Лос-Анджелесом»