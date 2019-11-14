Хет-трик Пажо принёс «Оттаве» победу над «Нью-Джерси», Гусев набрал 1 очко

«Оттава Сенаторз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал нападающий «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, который оформил хет-трик. 2 очка набрал форвард гостей Коннор Браун (0+2). Голами в составе «Нью-Джерси» отметились Уэйн Симмондс и Уилл Батчер.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 12 минут 19 секунд, нанёс два броска в створ ворот и отметился результативной передачей.

Видео гола Батчера с передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев набрал 1 (0+1) очко и окончил матч с показателем полезности «+1». Владислав Наместников не отметился результативными действиями.