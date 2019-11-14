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Хет-трик Пажо принёс «Оттаве» победу над «Нью-Джерси», Гусев набрал 1 очко

Хет-трик Пажо принёс «Оттаве» победу над «Нью-Джерси», Гусев набрал 1 очко
Хоккей / НХЛ 0

«Оттава Сенаторз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал нападающий «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, который оформил хет-трик. 2 очка набрал форвард гостей Коннор Браун (0+2). Голами в составе «Нью-Джерси» отметились Уэйн Симмондс и Уилл Батчер.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 12 минут 19 секунд, нанёс два броска в створ ворот и отметился результативной передачей.

Видео гола Батчера с передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев набрал 1 (0+1) очко и окончил матч с показателем полезности «+1». Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Симмондс (Вуд, Хишир) – 04:19' (5x5)   1:1 Пажо (Браун) – 14:54' (5x5)   2:1 Батчер (Гусев, Коулман) – 17:52' (5x5)   2:2 Боровецки (Зайцев, Хлапик) – 53:30' (5x5)   2:3 Пажо (Пол, Браун) – 57:59' (5x5)   2:4 Пажо – 59:34' (en)
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