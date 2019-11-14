Маклеллан: Ковальчук хорошо потренировался. Это хороший знак для «Лос-Анджелеса»
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с форвардом Ильей Ковальчуком.
Россиянина вывели из основного состава «Кингз» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:1). Позже появилась информация, что клуб расторгнет с ним контракт.
«Он был сегодня на тренировке и упорно работал. Думаю, он хорошо потренировался. Думаю, что это даёт представление, как он отреагировал, и это является хорошим знаком для всех нас.
Сыграет ли Ковальчук в ближайшем матче? Решение о составе примем завтра и будем двигаться дальше. Тренеры, как правило, не меняют победный состав. Не знаю, каким будет наш состав. Посмотрим», – приводит слова Маклеллана журналист Джек Харрис.
Главный тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал вывод Ковальчука из состава
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