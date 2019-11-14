Сборная России проиграла команде WHL в матче Суперсерии. Счёт в серии — 2-3

В Саскатуне завершился пятый матч Суперсерии-2019, в котором молодёжная сборная России сыграла с командой Западной хоккейной лиги (WHL). Встреча состоялась на стадионе «СаскТел-центр» и завершилась победой канадской команды со счётом 2:1 ОТ. Подопечные Валерия Брагина уступают в Суперсерии со счётом 2-3.

Счёт в матче открыл нападающий россиян Максим Соркин. Гол был забит на шестой минуте первого периода. Защитник Антон Малышев от синей линии выполнил перевод в центр зоны, Соркин принял шайбу и вогнал её в угол ворот Нолана Майера.

Канадцам удалось отыграться на последней минуте основного времени. Цели достиг бросок Боуэна Байрама. Байрэм получил передачу на синей линии, продвинулся вперёд и с кистей резко бросил в дальний угол — Амир Мифтахов не успел среагировать. В овертайме отличился Кален Эддисон.

Заключительный матч Суперсерии состоится завтра, 15 ноября. Начало встречи — в 4:30 мск.