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Сборная России проиграла команде WHL в матче Суперсерии. Счёт в серии — 2-3

Сборная России проиграла команде WHL в матче Суперсерии. Счёт в серии — 2-3
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В Саскатуне завершился пятый матч Суперсерии-2019, в котором молодёжная сборная России сыграла с командой Западной хоккейной лиги (WHL). Встреча состоялась на стадионе «СаскТел-центр» и завершилась победой канадской команды со счётом 2:1 ОТ. Подопечные Валерия Брагина уступают в Суперсерии со счётом 2-3.

Счёт в матче открыл нападающий россиян Максим Соркин. Гол был забит на шестой минуте первого периода. Защитник Антон Малышев от синей линии выполнил перевод в центр зоны, Соркин принял шайбу и вогнал её в угол ворот Нолана Майера.

Канадцам удалось отыграться на последней минуте основного времени. Цели достиг бросок Боуэна Байрама. Байрэм получил передачу на синей линии, продвинулся вперёд и с кистей резко бросил в дальний угол — Амир Мифтахов не успел среагировать. В овертайме отличился Кален Эддисон.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20. Суперсерия Россия U20 - Канада U20
14 ноября 2019, четверг. 04:30 МСК
Канада WHL
Окончен
2 : 1
ОТ
Россия U20
0:1 Соркин (Малышев, Телегин) – 05:41' (5x4)   1:1 Байрэм (Козенс, Фут) – 59:38' (6x5)   2:1 Эддисон (Байрэм, Майер) – 62:04' (3x3)

Заключительный матч Суперсерии состоится завтра, 15 ноября. Начало встречи — в 4:30 мск.

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