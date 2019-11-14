Сборная России U20 упустила победу в матче Суперсерии за 22 секунды до сирены

В Саскатуне завершился пятый матч Суперсерии-2019, в котором молодёжная сборная России сыграла с командой Западной хоккейной лиги (WHL). Встреча состоялась на стадионе «СаскТел-центр» и завершилась победой канадской команды со счётом 2:1 ОТ. Подопечные Валерия Брагина уступают в Суперсерии со счётом 2-3.

Канадцам удалось отыграться на последней минуте основного времени. Цели достиг бросок Боуэна Байрама. Байрэм получил передачу на синей линии, продвинулся вперёд и с кистей резко бросил в дальний угол — Амир Мифтахов не успел среагировать. До конца третьего периода оставалось 22 секунды.

Эпизодом ранее форвард московского «Динамо» Илья Круглов из отличной позиции не смог поразить пустые ворота канадской команды, когда голкипер уступил место на льду шестому полевому игроку.

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