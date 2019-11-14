Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Калгари». Радулов очков не набрал

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт в начале второго периода. Форвард «Далласа» Джо Павелски удачно сыграл на добивании, голевой передачей отметился российский нападающий Денис Гурьянов. На седьмой минуте третьего отрезка первый гол в НХЛ забил нападающий «Старз» Джастин Даулинг. «Калгари» удалось отыграть одну шайбу усилиями Шона Монахана, но на большее их не хватило. Окончательный счёт установил Павелски, поразивший пустые ворота.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 16 минут и 40 секунд, за которые отметился двумя бросками и одним удалением.