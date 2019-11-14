Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Калгари». Радулов очков не набрал
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт в начале второго периода. Форвард «Далласа» Джо Павелски удачно сыграл на добивании, голевой передачей отметился российский нападающий Денис Гурьянов. На седьмой минуте третьего отрезка первый гол в НХЛ забил нападающий «Старз» Джастин Даулинг. «Калгари» удалось отыграть одну шайбу усилиями Шона Монахана, но на большее их не хватило. Окончательный счёт установил Павелски, поразивший пустые ворота.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Гурьянов, Хейсканен) – 23:22' (5x4) 0:2 Даулинг – 46:38' (5x5) 1:2 Монахан (Ткачук, Годро) – 49:57' (5x4) 1:3 Павелски (Факса) – 58:27' (en)
Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 16 минут и 40 секунд, за которые отметился двумя бросками и одним удалением.
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