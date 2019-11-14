Радулов вышел в лидеры сезона НХЛ по двухминутным удалениям среди форвардов
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 16 минут и 40 секунд, за которые отметился двумя бросками и одним удалением. Это удаление стало для Радулова 11-м двухминутным в нынешнем сезоне. По количеству малых штрафов среди форвардов Александр вышел на первое место во всей лиге. Столько же удалений в активе нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана.
Самым грубым нападающим НХЛ является форвард «Сан-Хосе Шаркс» Баркли Гудроу, набравший 40 минут штрафа в 19 матчах. Второе место занимает Маршан с 39 минутами, топ-3 замыкает тафгай «Нью-Йорк Айлендерс» Росс Джонстон (35).
Радулов во второй раз в НХЛ с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче
9 игроков, которые проваливают старт сезона НХЛ. Западная конференция
Радулов, Ничушкин, Тэйвз и другие.
- 14 ноября 2019
-
08:35
-
08:15
-
08:04
-
07:31
-
07:16
-
07:15
-
06:45
-
06:29
-
06:17
-
06:04
-
05:50
-
05:33
-
05:13
-
04:57
-
03:03
-
01:08
-
00:00
- 13 ноября 2019
-
23:40
-
23:12
-
22:49
-
22:34
-
22:21
-
22:12
-
22:04
-
21:50
-
21:33
-
21:11
-
20:58
-
20:47
-
20:28
-
19:44
-
19:36
-
19:13
-
19:00
-
18:56
Партнерский контент