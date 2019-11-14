Радулов вышел в лидеры сезона НХЛ по двухминутным удалениям среди форвардов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 16 минут и 40 секунд, за которые отметился двумя бросками и одним удалением. Это удаление стало для Радулова 11-м двухминутным в нынешнем сезоне. По количеству малых штрафов среди форвардов Александр вышел на первое место во всей лиге. Столько же удалений в активе нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана.

Самым грубым нападающим НХЛ является форвард «Сан-Хосе Шаркс» Баркли Гудроу, набравший 40 минут штрафа в 19 матчах. Второе место занимает Маршан с 39 минутами, топ-3 замыкает тафгай «Нью-Йорк Айлендерс» Росс Джонстон (35).

Радулов во второй раз в НХЛ с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче