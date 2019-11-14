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Кузнецов реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией». Видео

Кузнецов реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, прервалась победная серия «Флайерз», которая составила четыре матча.

Статистика Евгения Кузнецова в регулярном сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «столичных» Евгений Кузнецов.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Голами в основное время отметились нападающий «Вашингтона» Брендан Лайпсик и капитан «Филадельфии» Клод Жиру. Голкипер хозяев Картер Харт отразил 35 бросков из 36.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 36 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил пять силовых приёмов. Дмитрий Орлов очков не набрал. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

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