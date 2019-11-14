Главный тренер «Сан-Антонио» прокомментировал вызов Костина в «Сент-Луис»
Главный тренер клуба Американской хоккейной лиги «Сан-Антонио Рэмпейдж» Дрю Баннистер прокомментировал вызов российского нападающего Клима Костина в «Сент-Луис Блюз».
«Думаю, что разница для нас с Климом заключается в обретении им надёжности и последовательности, которой не было в прошлом сезоне. Наконец-то он нашёл понимание игры, с которой может добиться успеха здесь, и это необходимо перенести в НХЛ», — приводит слова Баннистера журналист Джереми Рутерфорд.
В нынешнем сезоне российский форвард провёл за «Сан-Антонио» 13 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. Это первый вызов 20-летнего нападающего в главную команду. На его счету нет ни одного матча в НХЛ.
«Сент-Луис» вызвал Клима Костина из фарм-клуба
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