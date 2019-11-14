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Карлсон первым среди защитников набрал 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Карлсон первым среди защитников набрал 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1 Б).

Благодаря этому американский защитник первым среди игроков обороны набрал 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В активе Джона восемь заброшенных шайб и 22 голевые передачи в 20 матчах чемпионата. Карлсон занимает пятое место в гонке бомбардиров.

Лидирует в зачёте бомбардиров нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немецкий форвард оторвался от нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка и капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида на пять очков. В активе Драйзайтля 36 (15+21) очков в 20 матчах. На счету Пастрняка 31 (16+15) балл в 18 матчах, Макдэвид отметился 11 голами и 20 результативными передачами в 20 встречах.

Карлсон вышел на второе место по очкам в НХЛ среди защитников «Вашингтона»
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