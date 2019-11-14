Карлсон первым среди защитников набрал 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1 Б).
Благодаря этому американский защитник первым среди игроков обороны набрал 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В активе Джона восемь заброшенных шайб и 22 голевые передачи в 20 матчах чемпионата. Карлсон занимает пятое место в гонке бомбардиров.
Лидирует в зачёте бомбардиров нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немецкий форвард оторвался от нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка и капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида на пять очков. В активе Драйзайтля 36 (15+21) очков в 20 матчах. На счету Пастрняка 31 (16+15) балл в 18 матчах, Макдэвид отметился 11 голами и 20 результативными передачами в 20 встречах.
- 14 ноября 2019
-
10:16
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:34
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:04
-
07:31
-
07:16
-
07:15
-
06:45
-
06:29
-
06:17
-
06:04
-
05:50
-
05:33
-
05:13
-
04:57
-
03:03
-
01:08
-
00:00
- 13 ноября 2019
-
23:40
-
23:12
-
22:49
-
22:34
-
22:21
-
22:12
-
22:04
-
21:50
-
21:33
-
21:11
-
20:58