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Замула: было тяжело привыкнуть к тактике. Она отличается от американского стиля

Замула: было тяжело привыкнуть к тактике. Она отличается от американского стиля
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула прокомментировал поражение в пятом матче Суперсерии-2019 с командой Западной хоккейной лиги (1:2 ОТ, 2-3).

«Впервые сыграл за молодёжную сборную. Отличный коллектив, замечательный тренерский штаб. Первые две смены было волнение, плюс было тяжеловато привыкнуть к тактике, наша тактика отличается от североамериканского стиля игры. Как справился? Вроде справился. Игра была хорошая, к сожалению, проиграли.

Я удивлён тем, какой получился счёт, думал, что будет более результативная игра. Канадцы хорошо играют “пять на четыре”, здорово для сборной, что мы не дали им реализовать большинство. У нас это, наоборот, получилось. Заметно, что тренерские штабы обеих команд подробно разбирают игру соперника — когда мы начинаем играть в силовую, они переключаются. Когда они начинают играть активнее — мы перестраиваемся.

Проигрывать жаль, но лучше сейчас, чем на чемпионате мира, например. Есть время сделать работу над ошибками, они были: не забили в пустые, удалились в конце матча. Ничего страшного, идём дальше, самый главный матч завтра.

Что нужно делать для победы? Играть побыстрее, выводить шайбу из нашей зоны. Играть жестче, бить их, но бить по правилам", — цитирует Замулу пресс-служба ФХР.

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