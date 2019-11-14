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13-матчевая серия «Вашингтона» с очками — шестой результат в истории клуба

13-матчевая серия «Вашингтона» с очками — шестой результат в истории клуба
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Таким образом, прервалась победная серия «Флайерз», которая составила четыре матча. В свою очередь «столичная» команда набрала очки в 13-м матче кряду, что является шестым результатом в истории клуба. Команда Тодда Рирдена находится в двух шагах от повторения клубного рекорда (15 матчей кряду с очками), который был установлен в сезоне-2009/10. Ещё четырежды «Кэпиталз» выдавали 14-матчевые результативные серии.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «столичных» Евгений Кузнецов.

Кузнецов реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией». Видео
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