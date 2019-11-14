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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.

Главной звездой дня признан форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо, оформивший хет-трик в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2). Для 27-летнего канадца хет-трик стал третьим в карьере в лиге, но первые два он сделал в плей-офф-2017. В 18 матчах на счету Пажо стало 15 (11+4) очков при полезности «+19» – лучший показатель в лиге.

Второй звездой стал форвард «Даллас Старз» Джо Павелски, забросивший две шайбы в матче с «Калгари Флэймз» (3:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший 3 (1+2) очка во встрече с «Вегас Голден Найтс» (5:3).

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