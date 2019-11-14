Бэбкок: «Торонто» недоволен итогами 20 матчей сезона

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5) оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Команда Бэбкока потерпела третье поражение кряду, покинув зону плей-офф по потерянным очкам.
«По итогам 20 матчей мы недовольны тем, чего добились. Мы считаем, что можем играть лучше. Мы сами поставили себя в такое положение, и сами должны из него выбраться», – цитирует Бэбкока пресс-служба НХЛ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Айлендерс» Дерик Брассар, набравший 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Энтони Бовиллье. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 23 броска из 27.
Два очка в составе гостей набрал Джон Таварес (1+1). Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 36 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».
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