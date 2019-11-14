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Голкипер системы «Виннипега» Бердин пропустил две шайбы за четыре матча в АХЛ

Голкипер системы «Виннипега» Бердин пропустил две шайбы за четыре матча в АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Манитоба Мус» победил «Техас Старз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу фарм-клуба «Виннипег Джетс».

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Главным героем матча снова стал российский голкипер «Манитобы» Михаил Бердин. 21-летний голкипер парировал 36 бросков из 37, одержав четвёртую победу кряду. В этих матчах воспитанник уфимского хоккея пропустил всего две шайбы, справившись со 135 из 137 бросков и оформив два шат-аута.

АХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Манитоба Мус
Виннипег
Окончен
2 : 1
Техас Старз
Сидар Парк
1:0 Весалайнен (Нику, Харкинс) – 19:38'   1:1 Макклюр (Машерин, Байройтер) – 29:14'   2:1 Пуарье (Майер, Липон) – 30:52'

В нынешнем сезоне голкипер системы «Виннипега» принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата АХЛ, в которых одержал семь побед. В среднем за матч Михаил пропускает 2,62 шайбы и отражает 91,9% бросков.

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