Голкипер системы «Виннипега» Бердин пропустил две шайбы за четыре матча в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Манитоба Мус» победил «Техас Старз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу фарм-клуба «Виннипег Джетс».

Турнирная таблица регулярного чемпионата АХЛ сезона-2019/20

Главным героем матча снова стал российский голкипер «Манитобы» Михаил Бердин. 21-летний голкипер парировал 36 бросков из 37, одержав четвёртую победу кряду. В этих матчах воспитанник уфимского хоккея пропустил всего две шайбы, справившись со 135 из 137 бросков и оформив два шат-аута.

В нынешнем сезоне голкипер системы «Виннипега» принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата АХЛ, в которых одержал семь побед. В среднем за матч Михаил пропускает 2,62 шайбы и отражает 91,9% бросков.