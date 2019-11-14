Кот, которого не пускали в самолёт из-за веса, потренировался с «Адмиралом»

Знаменитый кот по кличке Виктор принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина.

«От приглашений Николая Павловича не отказываются — их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения — всё по-серьезному.

Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», — говорится в сообщении клуба в «Инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» «Адмирала».

Напомним, животное прославилось на всю страну после того, как его не хотели пускать в салон самолёта на рейсе «Аэрофлота» Москва — Владивосток из-за лишнего веса. Кота, весящего 10 кг, потребовали сдать в багаж из-за того, что зверь весил больше, чем позволяют правила «Аэрофлота». По правилам компании, если животное вместе с перевозкой весит более 8 кг, его надо везти в багажном отсеке.