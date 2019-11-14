Лебрюн: давайте скажем правду — трёхлетний контракт Ковальчука был ужасен

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком, который был выведен из основного состава команды.

«Давайте посмотрим правде в глаза: трёхлетний контракт для Ильи Ковальчука был ужасной сделкой для «Лос-Анджелеса», но тому была причина. На Ковальчука претендовали и другие команды, и «короли» вынуждены были предложить ему договор на три года, в то время как «Бостон» и «Сан-Хосе» давали однолетний, максимум двухлетний контракт. В такой ситуации генеральный менеджер Роб Блэйк просто пытался переиграть своих конкурентов, потому что «Лос-Анджелес» не был единственным претендентом на игрока.



Сейчас трудно сказать, как будут развиваться события. Но если «Лос-Анджелес» примет решение обменивать Илью, то взамен калифорнийцы наверняка будут вынуждены взять другой «мёртвый» контракт. Например, контракт защитника «Монреаля» Карла Алзнера, который играет в АХЛ, но чей договор на $ 3,5 млн будет действовать ещё два сезона. Предупреждаю, что у меня нет никакой информации об интересе «Монреаля» к Ковальчуку, это было просто для примера», — сказал Лебрюн в подкасте Two Man Advantage.