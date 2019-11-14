Шарипзянов — о первом голе за сборную: громче меня на льду никто не кричал

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от выступления на Кубке «Карьялы» в составе сборной России.

«Впечатления самые положительные. Как ещё может быть по-другому? Получить приглашение в национальную сборную и защищать честь своей страны стоит очень дорогого. Это, наверное, мечта любого игрока с детства, когда он еще только переступил порог хоккейной школы. Мне еще и было приятнее от того, что представлял наш город, наш клуб, воспитанником которого являюсь.



Единственное, осталось осадок от того, что не удалось выиграть этот турнир, хотя и для этого были все предпосылки: просто не удалось реализовать свои моменты. Есть и положительная сторона. Мы, игроки сборной получили бесценный опыт, который каждому из нас пригодится в дальнейшей карьере.



Хотелось бы отметить, что организация всего и вся в сборной было на высшем уровне. Это чувствовалось везде: и в отеле, и в раздевалках. Все было продумано вплоть до мелочей. Нам просто оставалось выходить и играть. В коллективе была замечательная обстановка, тренеры, персонал нам помогали быстро освоиться. Ведь игроки приехали из разных клубов и нам необходимо было собраться в единый кулак и провести несколько матчей, выступить хорошо.

Волнение, конечно, было. Но через пару минут игры оно прошло. В Финляндии очень много русских, да и болельщиков, которые приехали на игру было предостаточно. Российских флагов на трибунах было полно. Вся эта поддержка, атмосфера на трибунах нам, безусловно, давала дополнительные силы. Повторюсь, жаль, не удалось выиграть.

Первый гол за сборную? Трудно передать ощущения. Конечно же, очень рад был заброшенной шайбе. Она мне дала дополнительные силы и уверенности. Мне показалось, что никто в этот момент громче меня на льду не кричал», — цитирует Шарипзянова пресс-служба нижнекамского клуба.