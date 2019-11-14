Куинн: две недели назад сказал Какко, что больше не буду с ним разговаривать

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, как отреагировал на слова финского нападающего Каапо Какко. В конце октября второй номер драфта НХЛ раскритиковал главного тренера Куинна за ту роль, которую он отвёл ему в команде. После этого игровое время Каапо увеличилось, и он начал забивать.
«Две недели назад я сказал ему, что больше не буду с ним разговаривать. Я не шучу, когда рассказываю вам про это. Без преувеличения, я чувствовал, что каждый человек в команде хочет, чтобы он максимально быстро стал хорошим игроком. Все мы проводили с ним много времени.
И я сказал ему: «Единственное, что я тебе скажу, — это «Привет». И вот ещё. Я буду говорить тебе о старании на льду, а не о каких-то физических вещах. Но это единственные две вещи, о которых мы станем разговаривать. Мы должны позволить тебе играть», — приводит слова Куинна клубный журналист Винс Меркольяно.
- 14 ноября 2019
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