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«Сочи» расторг контракт с Хлопотовым

«Сочи» расторг контракт с Хлопотовым
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Вадим Хлопотов покинул «Сочи», информирует пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард выступал в ВХЛ за «Тамбов». Он набрал 2 (1+1) очка в 13 матчах регулярного чемпионата.

В 25 матчах минувшего регулярного сезона КХЛ в составе «Сочи» он отметился 2 (1+1) баллами. В плей-офф сыграл всего один матч и не набрал очков.

За карьеру в КХЛ российский нападающий также выступал в составе «Локомотива», «Атланта», ЦСКА и «Сибири». В общей сложности Вадим принял участие в 141 матче, забросив девять шайб и сделав девять результативных передач при показателе полезности "-19" и 56 штрафных минутах. В среднем за матч Вадим проводил на льду 11 минут 41 секунду.

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