Романцев — о возрождённом «Локомотиве»: не описать, насколько было тяжело играть

Нападающий «Сибири» Даниил Романцев, являющийся воспитанником ярославского хоккея, рассказал, как воспринял авиакатастрофу, в которой разбился «Локомотив» в 2011 году.

«В тот момент мне было 18 лет. Я играл за молодёжку Ярославля. На момент, когда всё это случилось, я был дома. Мне позвонил друг, у которого родственник работал в службе спасения. Он мне и сообщил эту информацию. Сказал, что бригада выехала на место крушения. Потом уже стало известно, что в этом самолёте летел основной состав «Локомотива» на первый матч в регулярном чемпионате в Минск. Я просто не поверил в это. Сразу же стал искать в интернете какую-то более точную информацию. Всем позвонил, кого лично знал.

Это был настоящий шок. До последнего не хотелось в это верить. Было очень грустно и страшно. Только такие слова применимы в той трагедии. Ярославль скорбил, люди ходили неделю где-то и просто молчали. Каждый переживал очень сильно. Невозможно до сих пор с этим смириться и поверить в это. Никто не знал, что и как будет дальше. Невосполнимая потеря и утрата.

На самом деле, тяжело это вспоминать. Та авиакатастрофа повлияла на всех нас. Хоккеисты, болельщики, город – все очень переживали и переживают до сих пор. Я испытывал огромное волнение. Это были, так скажем, сложные эмоции и чувства, которые я в тот момент испытывал. Я в то время всё-таки был ещё совсем молод. Самое сложное было – адекватно оценить то, что произошло. Ярославль жил той командой, постоянно под пристальным вниманием болельщиков находился каждый игрок «Локомотива». Тот состав почти всегда выигрывал медали. Лично мне хотелось соответствовать тому высокому уровню, на котором играл в тот момент «Локомотив». Это было тяжёлое время.

Как было играть за возрождённый «Локомотив»? Не описать, насколько это тяжело. Где-то через несколько дней после авиакатастрофы мы продолжили тренироваться. Правильные слова тогда подобрали Пётр Воробьёв и Дмитрий Красоткин. Эти тренеры – настоящие профессионалы. Они всё равно приходили на лёд, много работали, объясняли нам, что как бы то ни было наша жизнь продолжается. Нужно продолжать работать и играть. Со временем уже, конечно, принимаешь случившееся. Не знаю, мы просто выходили и играли. У нас не было другого выхода. Никто и не думал заканчивать с хоккеем», — цитирует Романцева пресс-служба новосибирского клуба.