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«Динамо» М — «Барыс»: в воротах хозяев сыграет Ерёменко

«Динамо» М — «Барыс»: в воротах хозяев сыграет Ерёменко
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Динамо» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 ноября, начало матча — в 19:30 мск.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Миронов — Волков, Алексеев — Игумнов — Кулёмин;
Бойков — Огурцов, Муранов — Петунин — Афиногенов.

«Барыс»:

Паскуале (Кудрявцев);
Охтамаа — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Старченко;
Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Шестаков.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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