«Динамо» М — «Барыс»: в воротах хозяев сыграет Ерёменко

Стали известны составы московского «Динамо» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 ноября, начало матча — в 19:30 мск.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;

Миронов — Волков, Алексеев — Игумнов — Кулёмин;

Бойков — Огурцов, Муранов — Петунин — Афиногенов.



«Барыс»:



Паскуале (Кудрявцев);

Охтамаа — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;

Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Старченко;

Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Шестаков.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20