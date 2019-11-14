«Динамо» М — «Барыс»: в воротах хозяев сыграет Ерёменко
Стали известны составы московского «Динамо» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 ноября, начало матча — в 19:30 мск.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Миронов — Волков, Алексеев — Игумнов — Кулёмин;
Бойков — Огурцов, Муранов — Петунин — Афиногенов.
«Барыс»:
Паскуале (Кудрявцев);
Охтамаа — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Старченко;
Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Шестаков.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 14 ноября 2019
-
18:50
-
18:40
-
18:11
-
17:53
-
17:38
-
17:07
-
16:41
-
16:13
-
15:35
-
15:16
-
15:14
-
15:01
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:38
-
13:25
-
13:00
-
12:33
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:16
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:34
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:04
Партнерский контент