ЦСКА — «Салават Юлаев»: Мухамадуллин вошёл в заявку гостей
Стали известны составы московского ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 ноября, начало матча — в 19:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Окулов — Секач;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Шалунов — Калинин;
Романов, Слепышев — Светлаков — Толчинский.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Майоров.
- 14 ноября 2019
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