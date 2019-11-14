«Ак Барс» — «Трактор»: Хенкель забил набросом от борта. Федотова заменили

Красивой заброшенной шайбой отметился защитник казанского «Ак Барса» Кристиан Хенкель в первом периоде матча с челябинским «Трактором». Гол Хенкеля стал вторым во встрече, после чего тренерский штаб «Трактора» заменил голкипера Ивана Федотова на Василия Демченко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Фрэттин;

Фазылзянов — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, А. Галимов — Основин — Лукоянов;

Журавлёв, Э. Галимов, Кара — Глухов — Фисенко.



«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;

Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;

Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.