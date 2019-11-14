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Макаров забил «Северстали», набрав первое очко за «Авангард» в 16-м матче

Макаров забил «Северстали», набрав первое очко за «Авангард» в 16-м матче
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Игорь Макаров отметился заброшенной шайбой во встрече с череповецкой «Северсталью». Таким образом, 32-летний хоккеист набрал своё первое очко за «ястребов» в 16-м матче за клуб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Макаров в 2006 году был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Он также выступал за СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 Игорь в составе московского «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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