Билялов побил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов провёл на ноль первый период встречи с челябинским «Трактором». Таким образом, казанский голкипер установил новый рекорд по длительности сухой серии в Континентальной хоккейной лиге, превзойдя достижение Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд). Проведя на ноль стартовые минуты второго периода, Билялов также стал обладателем рекорда чемпионатов России, обойдя Иржи Трвая (305 минут 56 секунд).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Фазылзянов — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, А. Галимов — Основин — Лукоянов;
Журавлёв, Э. Галимов, Кара — Глухов — Фисенко.
«Трактор»:
Федотов (Демченко);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;
Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;
Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.
- 14 ноября 2019
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:46
-
19:37
-
19:33
-
19:23
-
19:14
-
18:50
-
18:40
-
18:11
-
17:53
-
17:38
-
17:07
-
16:41
-
16:13
-
15:35
-
15:16
-
15:14
-
15:01
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:38
-
13:25
-
13:00
-
12:33
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:16
-
10:07