Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Билялов побил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии

Билялов побил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов провёл на ноль первый период встречи с челябинским «Трактором». Таким образом, казанский голкипер установил новый рекорд по длительности сухой серии в Континентальной хоккейной лиге, превзойдя достижение Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд). Проведя на ноль стартовые минуты второго периода, Билялов также стал обладателем рекорда чемпионатов России, обойдя Иржи Трвая (305 минут 56 секунд).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Фазылзянов — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, А. Галимов — Основин — Лукоянов;
Журавлёв, Э. Галимов, Кара — Глухов — Фисенко.

«Трактор»:

Федотов (Демченко);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;
Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;
Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.

Рвутся на вершину. Хоккеисты КХЛ, которые уже подняли себе цену
Вы не увидите в этом списке Шипачёва или Капризова. Здесь только те, кто совершил неожиданный прорыв.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019