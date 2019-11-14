«Айлендерс» поместили на драфт отказов Лэдда, получающего $ 5,5 млн за сезон

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» отправил на драфт отказов нападающего Эндрю Лэдда, информирует официальный сайт американской команды. Согласно правилам Национальной хоккейной лиги, в течение 24 часов любой клуб лиги может забрать хоккеиста в свою команду. Если этого не случится, он отправится в АХЛ.



В этом сезоне Лэдд сыграл пять матчей в АХЛ, где набирал форму после травмы. В марте форвард получил разрыв крестообразной связки. В прошлом сезоне НХЛ 33-летний канадский нападающий провёл только 26 матчей, записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности "+3" и 16 минутах штрафного времени.



Контракт Лэдда с зарплатой $ 5,5 млн за сезон будет действовать до конца сезона-2022/23.