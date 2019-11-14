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Волков: если будешь просто кататься на полуспущенных, ничего хорошего не жди

Волков: если будешь просто кататься на полуспущенных, ничего хорошего не жди
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков поделился впечатлениями от игры в звене со Стивеном Стэмкосом и Ондржеем Палатом.

«Считаю, что Стивен должен иметь больше возможности бросать. Ну а мы с Палатом обязаны больше работать в углах, создавать моменты для Стэмкоса. Если продолжим в том же духе, всё будет лучше и лучше. Но пока есть над чем работать.

Иду в атаку и обостряю, а на мне часто хватают фолы? Не скажу, что я специально стараюсь залезть кому-то под кожу. Просто лига такая, что нужно немного провоцировать соперников, чтобы они хватали на тебе удаления. Надо лезть на ворота, толкаться на пятачке. Это современный хоккей. Без этого невозможно победить в матче. Если будешь просто кататься на полуспущенных, не лезть в стычки, ничего хорошего не жди», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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