Волков: если будешь просто кататься на полуспущенных, ничего хорошего не жди

Нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков поделился впечатлениями от игры в звене со Стивеном Стэмкосом и Ондржеем Палатом.
«Считаю, что Стивен должен иметь больше возможности бросать. Ну а мы с Палатом обязаны больше работать в углах, создавать моменты для Стэмкоса. Если продолжим в том же духе, всё будет лучше и лучше. Но пока есть над чем работать.
Иду в атаку и обостряю, а на мне часто хватают фолы? Не скажу, что я специально стараюсь залезть кому-то под кожу. Просто лига такая, что нужно немного провоцировать соперников, чтобы они хватали на тебе удаления. Надо лезть на ворота, толкаться на пятачке. Это современный хоккей. Без этого невозможно победить в матче. Если будешь просто кататься на полуспущенных, не лезть в стычки, ничего хорошего не жди», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
- 14 ноября 2019
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