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«Торпедо» обыграло «Сибирь» в Нижнем Новгороде

«Торпедо» обыграло «Сибирь» в Нижнем Новгороде
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке переиграло «Сибирь», встреча завершилась со счётом 6:2. Подопечные Дэвида Немировски выиграли второй матч из пяти последних, у «Сибири» — три поражения подряд.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: у хозяев точным броском отметится форвард Джоржан Шрёдер, у гостей — нападающий Микаэль Руохомаа. Второй период более удачно провело «Торпедо», забив два гола усилиями Дениса Баранцева и Даниила Ильина. «Сибирь» ответила шайбой форварда Юкки Пельтолы. На 48-й минуте нижегородский коллектив упрочил преимущество в счёте, гол забил Станислав Бочаров. Вскоре Бочаров оформил дубль. Точку поставил Дафир Жафяров.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Руохомаа (Ермаков, Пельтола) – 03:53' (5x5)   1:1 Шрёдер (Ратти) – 11:17' (5x4)   2:1 Баранцев (Белевич, Гончарук) – 23:23' (5x5)   2:2 Пельтола (Тимашов, Руохомаа) – 24:08' (5x5)   3:2 Ильин (Веряев) – 32:03' (5x5)   4:2 Бочаров (Ильин) – 47:13' (5x5)   5:2 Бочаров (Хауден) – 56:26' (4x5)   6:2 Жафяров (Дженовей, Шрёдер) – 59:56' (5x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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