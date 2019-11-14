«Торпедо» обыграло «Сибирь» в Нижнем Новгороде

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке переиграло «Сибирь», встреча завершилась со счётом 6:2. Подопечные Дэвида Немировски выиграли второй матч из пяти последних, у «Сибири» — три поражения подряд.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: у хозяев точным броском отметится форвард Джоржан Шрёдер, у гостей — нападающий Микаэль Руохомаа. Второй период более удачно провело «Торпедо», забив два гола усилиями Дениса Баранцева и Даниила Ильина. «Сибирь» ответила шайбой форварда Юкки Пельтолы. На 48-й минуте нижегородский коллектив упрочил преимущество в счёте, гол забил Станислав Бочаров. Вскоре Бочаров оформил дубль. Точку поставил Дафир Жафяров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.