Московское «Динамо» одолело «Барыс» в овертайме

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке переиграло астанинский «Барыс», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.



Счёт в матче открыла команда хозяев, на четвёртой минуте голом отметился защитник Артём Волков. Вскоре «Барыс» восстановил равновесие на табло усилиями Леонида Метальникова, после чего вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Никиты Михайлиса. На 37-й минуте «Динамо» забило второй гол, автором которого стал нападающий Игорь Полыгалов. Третий период прошёл без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу «Динамо» принёс форвард Дмитрий Яшкин.