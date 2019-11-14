ЦСКА впервые с 2017 года проиграл три матча подряд, уступив «Салавату»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева», встреча завершилась со счётом 2:5. «Армейский» клуб проиграл три матча подряд впервые с 2017 года, уфимский коллектив выиграл третью встречу кряду.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период получился результативным, команды на двоих забросили четыре шайбы. У «армейского» клуба дублем отметился нападающий Андрей Светлаков, в составе «Салавата» голы в актив записали защитник Филип Ларсен и форвард Сакари Маннинен. На 47-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд, удачным броском отметился защитник Михаил Пашнин. Вскоре форвард «Салавата» Максим Майоров увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Дмитрий Кугрышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

