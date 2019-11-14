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ЦСКА впервые с 2017 года проиграл три матча подряд, уступив «Салавату»

ЦСКА впервые с 2017 года проиграл три матча подряд, уступив «Салавату»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева», встреча завершилась со счётом 2:5. «Армейский» клуб проиграл три матча подряд впервые с 2017 года, уфимский коллектив выиграл третью встречу кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период получился результативным, команды на двоих забросили четыре шайбы. У «армейского» клуба дублем отметился нападающий Андрей Светлаков, в составе «Салавата» голы в актив записали защитник Филип Ларсен и форвард Сакари Маннинен. На 47-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд, удачным броском отметился защитник Михаил Пашнин. Вскоре форвард «Салавата» Максим Майоров увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Дмитрий Кугрышев.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ларсен (Умарк, Хартикайнен) – 09:28' (5x5)   1:1 Светлаков (Толчинский, Слепышев) – 09:53' (5x5)   2:1 Светлаков (Робинсон, Капризов) – 12:41' (5x5)   2:2 Маннинен (Коледов, Сошников) – 15:31' (5x5)   2:3 Пашнин (Кадейкин) – 46:19' (5x5)   2:4 Майоров (Кадейкин, Кугрышев) – 48:31' (5x5)   2:5 Кугрышев (Пашнин, Жарков) – 59:59' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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