ЦСКА первый раз проиграл три матча подряд под руководством Никитина

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева», встреча завершилась со счётом 2:5. «Армейский» клуб проиграл три матча подряд впервые под руководством главного тренера Игоря Никитина, ранее такая неудачная серия была у ЦСКА в 2017 году.



Первый период получился результативным, команды на двоих забросили четыре шайбы. У «армейского» клуба дублем отметился нападающий Андрей Светлаков, в составе «Салавата» голы в актив записали защитник Филип Ларсен и форвард Сакари Маннинен. На 47-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд, удачным броском отметился защитник Михаил Пашнин. Вскоре форвард «Салавата» Максим Майоров увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Дмитрий Кугрышев.