Бочаров: в меньшинстве было тяжело играть в сборной. Не были удобны нюансы

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги матча с «Барысом» (3:2 ОТ) и прокомментировал свою игру на Кубке Карьяла.



«Выходить в ходе матча сложнее, чем стартовать с первых минут. Но бывает, что начнёшь в старте, тебе забьют с первых двух-трёх бросков, дальше неуверенно себя чувствуешь. Ну а так, до середины матча легче на замену выходить, чем под конец матча, когда игра уже сделана. Здесь у нас оставались шансы победить. Очень рад, что всё сложилось.



Нам и тренерский штаб сказал, что мы вернулись к тому, с чего начинали сезон. Тоже было много провалов, не очень хорошо играли в обороне. Долго находили свою игру. Получается, опять отступили вниз по качеству игры в обороне. Надеюсь, будем исправлять ситуацию. Такие победы сделают нас только сильнее.



Улучшил себе настроение после Финляндии? Да не то чтобы. Как бы я проиграл там дебютный матч, но сильно не загонялся из-за этого. Такой же матч, просто за сборную. К сожалению, не получилось удачно дебютировать, но жизнь продолжается. Надо доказывать игрой в клубе, чтобы снова вызвали в сборную.



Не помогли мне там защитники? Разница есть между игрой в клубе и игрой за сборную. Здесь у нас договорённость с ребятами, как играем в той или иной ситуации. А там… Нас собрали, потренировались один раз, и надо играть с финнами. Есть нюансы, которые в тактическом плане там мне не были удобны. Взять то же меньшинство, было тяжело играть», — сказал Бочаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Московское «Динамо» одолело «Барыс» в овертайме