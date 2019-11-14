Бочаров: в меньшинстве было тяжело играть в сборной. Не были удобны нюансы

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги матча с «Барысом» (3:2 ОТ) и прокомментировал свою игру на Кубке Карьяла.
«Выходить в ходе матча сложнее, чем стартовать с первых минут. Но бывает, что начнёшь в старте, тебе забьют с первых двух-трёх бросков, дальше неуверенно себя чувствуешь. Ну а так, до середины матча легче на замену выходить, чем под конец матча, когда игра уже сделана. Здесь у нас оставались шансы победить. Очень рад, что всё сложилось.
Нам и тренерский штаб сказал, что мы вернулись к тому, с чего начинали сезон. Тоже было много провалов, не очень хорошо играли в обороне. Долго находили свою игру. Получается, опять отступили вниз по качеству игры в обороне. Надеюсь, будем исправлять ситуацию. Такие победы сделают нас только сильнее.
Улучшил себе настроение после Финляндии? Да не то чтобы. Как бы я проиграл там дебютный матч, но сильно не загонялся из-за этого. Такой же матч, просто за сборную. К сожалению, не получилось удачно дебютировать, но жизнь продолжается. Надо доказывать игрой в клубе, чтобы снова вызвали в сборную.
Не помогли мне там защитники? Разница есть между игрой в клубе и игрой за сборную. Здесь у нас договорённость с ребятами, как играем в той или иной ситуации. А там… Нас собрали, потренировались один раз, и надо играть с финнами. Есть нюансы, которые в тактическом плане там мне не были удобны. Взять то же меньшинство, было тяжело играть», — сказал Бочаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 14 ноября 2019
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:13
-
23:02
-
22:58
-
22:57
-
22:53
-
22:53
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:10
-
22:05
-
21:54
-
21:41
-
21:39
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:04
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:46
-
19:37
-
19:33
-
19:23