Цулыгин: игроки «Салавата» помогали друг другу. Настоящая команда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с ЦСКА (5:2).
«Очень интересная и быстрая игра. Хорошо, что в первом периоде смогли выстоять в меньшинстве. Но всё равно получилось так, что нужно было отыгрываться. Ребята не опустили рук, отыгрались и выиграли матч за счёт полной самоотдачи. Все друг другу помогали, играли пять впереди, пять – сзади. Настоящая команда.
Мы знали, что в последний раз выигрывали у ЦСКА в Москве в 2011 году, но не говорили об этом, не зацикливались. Не забиваем в большинстве? У нас не так много большинства, а те два раза, которые отыграли в большинстве, действовали здорово, но не смогли забить, не было последнего броска. Но был розыгрыш, это радует», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 14 ноября 2019
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