Внук Билялетдинова чуть не упал за борт, ЦСКА призвали не робеть. Фото с матча

14 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
«Армейский» клуб проиграл три матча подряд впервые с 2017 года, уфимский коллектив выиграл третью встречу кряду.
Первый период получился результативным, команды на двоих забросили четыре шайбы. У «армейского» клуба дублем отметился нападающий Андрей Светлаков, в составе «Салавата» голы в актив записали защитник Филип Ларсен и форвард Сакари Маннинен. На 47-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд, удачным броском отметился защитник Михаил Пашнин. Вскоре форвард «Салавата» Максим Майоров увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Дмитрий Кугрышев.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 14 ноября 2019
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