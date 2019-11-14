«Салават Юлаев» победил ЦСКА в гостях впервые за восемь лет

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на домашней площадке проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счётом 2:5.



Уфимский коллектив сумел обыграть ЦСКА в Москве впервые с 2011 года.



Первый период получился результативным, команды на двоих забросили четыре шайбы. У «армейского» клуба дублем отметился нападающий Андрей Светлаков, в составе «Салавата» голы в актив записали защитник Филип Ларсен и форвард Сакари Маннинен. На 47-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд, удачным броском отметился защитник Михаил Пашнин. Вскоре форвард «Салавата» Максим Майоров увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Дмитрий Кугрышев.