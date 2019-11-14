«Салават Юлаев» победил ЦСКА в гостях впервые за восемь лет
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на домашней площадке проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счётом 2:5.
Уфимский коллектив сумел обыграть ЦСКА в Москве впервые с 2011 года.
Первый период получился результативным, команды на двоих забросили четыре шайбы. У «армейского» клуба дублем отметился нападающий Андрей Светлаков, в составе «Салавата» голы в актив записали защитник Филип Ларсен и форвард Сакари Маннинен. На 47-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд, удачным броском отметился защитник Михаил Пашнин. Вскоре форвард «Салавата» Максим Майоров увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Дмитрий Кугрышев.
Судьи не испугались ЦСКА. Это было сложно, но «Салават» заслужил победу
Уфа выиграла в третий раз подряд, а ЦСКА уступил в третий раз кряду.
- 14 ноября 2019
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