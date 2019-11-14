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Рижское «Динамо» прервало полосу неудач, одолев «Спартак»

Рижское «Динамо» прервало полосу неудач, одолев «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке переиграло московский «Спартак» со счётом 3:1. Подопечные Гиртса Анкипанса прервали неудачную серию из пяти проигрышей, москвичи проиграли два матча из трёх последних.

Хозяева сумели быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отметился защитник Нериюс Алишаускас. Остаток первого и второй периодов встречи прошел без голов. «Спартак» сумел сравнять счёт только на 52-й минуте, удачный бросок записал в актив защитник Максим Гончаров. Вскоре латвийский коллектив забросил вторую шайбу, автором которой стал новичок Никита Сетдиков. Точку в матче поставил Андрис Джериньш.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Алишаускас (Липсбергс, Джериньш) – 05:30' (5x5)   1:1 Гончаров (Даугавиньш) – 51:49' (4x4)   2:1 Сетдиков (Джериньш, Липсбергс) – 56:36' (5x5)   3:1 Джериньш (Липсбергс, Редлихс М.) – 59:36' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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