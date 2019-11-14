Рижское «Динамо» прервало полосу неудач, одолев «Спартак»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке переиграло московский «Спартак» со счётом 3:1. Подопечные Гиртса Анкипанса прервали неудачную серию из пяти проигрышей, москвичи проиграли два матча из трёх последних.



Хозяева сумели быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отметился защитник Нериюс Алишаускас. Остаток первого и второй периодов встречи прошел без голов. «Спартак» сумел сравнять счёт только на 52-й минуте, удачный бросок записал в актив защитник Максим Гончаров. Вскоре латвийский коллектив забросил вторую шайбу, автором которой стал новичок Никита Сетдиков. Точку в матче поставил Андрис Джериньш.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.