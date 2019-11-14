Светлаков — о серии поражений ЦСКА: проиграли три матча подряд, но всякое бывает

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

«Эмоции от первого гола в сезоне положительные, но в третьем периоде сыграли не так, как нужно. Не получилось забить, в итоге пропустили голы. В результате проиграли. Отменённый гол? Не знаю, так решили судьи. Не нужно с этим спорить, ведь есть определённые правила. Значит, гол был забит не по правилам.

Хорошо, что забил, так как долго не получалось забить. Да, три поражения подряд, но всякое бывает. Будем исправляться и выходить из этой ситуации. Во время паузы всё было, как и обычно. Был тренировочный процесс, в обычном режиме. Как можно называть какой-то спад запланированным? Настраиваемся на все команды одинаково, теперь будем играть с «Северсталью», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.