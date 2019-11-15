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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

14 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Ак Барс» победил «Трактор» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Галиев (Фазылзянов, Фисенко) – 02:41' (5x5)   2:0 Хенкель (Фазылзянов, Галиев) – 05:28' (5x5)   3:0 Кара (Тихонов, Яруллин) – 29:50' (5x5)   3:1 Седлак (Виртанен, Бэйлен) – 33:31' (5x4)   4:1 Кара (Журавлёв, Азеведу) – 44:41' (5x5)

«Локомотив» переиграл «Нефтехимик» — 6:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Санников (Свитов, Ильенко) – 00:25' (5x5)   2:0 Ландер (Пяаярви, Аверин) – 13:44' (5x5)   3:0 Алексеев (Савченко, Коваленко) – 18:37' (5x5)   4:0 Накладал (Кронвалль, Апальков) – 32:33' (5x5)   5:0 Ландер (Пяаярви, Кронвалль) – 34:56' (5x5)   6:0 Денисенко (Свитов, Алексеев) – 36:34' (5x4)   6:1 Митчелл (Уайт, Порядин) – 45:38' (5x4)   6:2 Берглунд (Энлунд, Атюшов) – 55:49' (5x5)   6:3 Шиксатдаров (Падакин) – 57:12' (5x5)

«Северсталь» проиграла «Авангарду» — 1:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Макаров – 03:00' (5x5)   0:2 Дедунов (Макаров, Покка) – 05:25' (5x5)   0:3 Андригетто (Шумаков, Клинкхаммер) – 21:46' (5x3)   1:3 Морозов (Чипчура) – 32:36' (5x5)   1:4 Бек (Войнов) – 38:13' (5x4)   1:5 Широков – 58:38' (бул)

«Торпедо» победило «Сибирь» — 6:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Руохомаа (Ермаков, Пельтола) – 03:53' (5x5)   1:1 Шрёдер (Ратти) – 11:17' (5x4)   2:1 Баранцев (Белевич, Гончарук) – 23:23' (5x5)   2:2 Пельтола (Тимашов, Руохомаа) – 24:08' (5x5)   3:2 Ильин (Веряев) – 32:03' (5x5)   4:2 Бочаров (Ильин) – 47:13' (5x5)   5:2 Бочаров (Хауден) – 56:26' (4x5)   6:2 Жафяров (Дженовей, Шрёдер) – 59:56' (5x3)

Московское «Динамо» одолело «Барыс» — 3:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Волков (Миронов, Яшкин) – 03:37' (5x5)   1:1 Метальников (Акользин, Шевченко) – 07:56' (5x5)   1:2 Михайлис – 19:20' (5x5)   2:2 Полыгалов (Волков, Индрашис) – 36:53' (5x5)   3:2 Яшкин (Шипачёв) – 60:23' (3x3)

ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ларсен (Умарк, Хартикайнен) – 09:28' (5x5)   1:1 Светлаков (Толчинский, Слепышев) – 09:53' (5x5)   2:1 Светлаков (Робинсон, Капризов) – 12:41' (5x5)   2:2 Маннинен (Коледов, Сошников) – 15:31' (5x5)   2:3 Пашнин (Кадейкин) – 46:19' (5x5)   2:4 Майоров (Кадейкин, Кугрышев) – 48:31' (5x5)   2:5 Кугрышев (Пашнин, Жарков) – 59:59' (en)

Рижское «Динамо» переиграло «Спартак» — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Алишаускас (Липсбергс, Джериньш) – 05:30' (5x5)   1:1 Гончаров (Даугавиньш) – 51:49' (4x4)   2:1 Сетдиков (Джериньш, Липсбергс) – 56:36' (5x5)   3:1 Джериньш (Липсбергс, Редлихс М.) – 59:36' (en)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

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