Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

14 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Ак Барс» победил «Трактор» — 4:1.
«Локомотив» переиграл «Нефтехимик» — 6:3.
«Северсталь» проиграла «Авангарду» — 1:5.
«Торпедо» победило «Сибирь» — 6:2.
Московское «Динамо» одолело «Барыс» — 3:2 ОТ.
ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:5.
Рижское «Динамо» переиграло «Спартак» — 3:1.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
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