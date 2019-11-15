Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

14 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Ак Барс» победил «Трактор» — 4:1.

«Локомотив» переиграл «Нефтехимик» — 6:3.

«Северсталь» проиграла «Авангарду» — 1:5.

«Торпедо» победило «Сибирь» — 6:2.

Московское «Динамо» одолело «Барыс» — 3:2 ОТ.

ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:5.

Рижское «Динамо» переиграло «Спартак» — 3:1.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.