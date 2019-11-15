Защитник «Калгари» потерял сознание на тренировке
Канадский хоккеист, защитник «Калгари Флэймз» Ти Джей Броди не сумел завершить тренировку своей команды. Как сообщает TSN, 29-летний игрок потерял сознание во время общих занятий.
Тренировка была остановлена, а Броди покинул лёд лишь при помощи врачей. Сообщается, что игрок был в сознании.
Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг заявил, что Броди был доставлен в больницу. Клуб отказался давать расширенные комментарии до полного обследования хоккеиста.
В текущем сезоне Ти Джей Броди в среднем проводит на льду 19:12 минут. В его активе восемь результативных передач в 21 сыгранном матче.
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